شكرا لقرائتكم فيفا يرسل مليون و500 ألف جنيه للأهلى تعويضا عن إصابة مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي الأهلي اليوم ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بأيداع مبلغ 148 الف دولار أي ما يقرب من مليوني و500 ألف جنيه مصري في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي فور توليه المسئولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الأجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات.

وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح "فيفا" والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم لإصابات مؤثرة في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.

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وعليه قامت حنان الزيني التي تبذل جهودًا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم بإعتماد الملف من رئيس النادي والتصديق عليه من اتحاد كرة القدم وتقديمه للاتحاد الدولي، و تضمن الملف.. تقرير المركز الطبي في المانيا والذي يؤكد على اصابة مروان محسن وتشخيص الاصابه وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الاصابة .

وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته.. قرر "فيفا" إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي والذي يعد أول ناد مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لوائح الاتحاد الدولي.

وكان في السابق يقوم اتحاد كرة القدم المحلي بتحمل تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله "فيفا" حاليًا في ضوء لوائحه.