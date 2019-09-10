شكرا لقرائتكم فيفا يرسل مليون و500 ألف جنيه للأهلى تعويضا عن إصابة مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان محمود الخطيب رئيس النادي فور توليه المسئولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الأجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات.
وعليه قامت حنان الزيني التي تبذل جهودًا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم بإعتماد الملف من رئيس النادي والتصديق عليه من اتحاد كرة القدم وتقديمه للاتحاد الدولي، و تضمن الملف.. تقرير المركز الطبي في المانيا والذي يؤكد على اصابة مروان محسن وتشخيص الاصابه وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الاصابة .
وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته.. قرر "فيفا" إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي والذي يعد أول ناد مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لوائح الاتحاد الدولي.
وكان في السابق يقوم اتحاد كرة القدم المحلي بتحمل تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله "فيفا" حاليًا في ضوء لوائحه.
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