شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي تصعد لربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعدت البطلة المصرية هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش والمقامة في نانت الفرنسية في الفترة بين 9 إلى 14 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. Advertisements وتغلبت الحمامي على منافستها الاسكتلندية بنتيجة 2/0 في مبارتة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-4 . يذكر أن هانيا الحمامي توجت ببطولة العالم لناشئات الاسكواش الشهر الماضي خلال البطولة التي أقيمت بماليزيا.

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