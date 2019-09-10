شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: تركنا توقيت حفل تسليم الدرع للأهلى والشركة الراعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة المصرى تفويض الشركة الراعية للجبلاية والنادى الأهلى فى تحديد موعد اقامة إحتفالية تسليم درع الدورى الممتاز الى القلعة الحمراء.
وتسود حالة من الترقب داخل الشارع الرياضى بشأن عدم تحديد موعد اقامة حفل تسليم درع الدورى المصرى الممتاز بالرغم من اقتراب الموسم الجديد.
أضاف عمرو الجناينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة ترك احتفالية تسليم درع الدورى المصرى الممتاز الا الشركة الراعية للاتحاد والنادى الأهلى لتحديد التوقيت المناسب لهما خاصة وأن مسئولى الجبلاية ليس لديهم أي اعتراض على موعد الحفل سواء كان اليوم أو بعد أيام.
وينتظر أن تعود بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من غينيا الاستوائية لتحديد موعد الحفل والذى يعتقد أنه سيكون قبل مباراة السوبر المصري التى ستقام أمام الغريم التقليدى الزمالك والمنتظر أن تقام يوم 20 من نفس الشهر.
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