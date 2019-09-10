شكرا لقرائتكم حازم إمام: مجموعة اللاعبين الحاليين ليست ضمانة للتأهل لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ان الجيل الحالى للمنتخب الأوليمبى يمتلك ميزة قوية وهو إقامة فعاليات البطولة على أرض مصر.

وقال حازم إمام خلال الاستوديو التحليلى للمباراة عبر قناة "أون سبورت" أن فكرة تواجد مجموعة من اللاعبين الجيدين ليس ضمانة للوصول الى الأولمبياد خاصة وأن الجيل السابق للفريق مع حسام البدرى كان يضم محمود كهربا وتريزيجيه ومصطفى فتحى وغيرهم الا أن البداية فى البطولة لم تكن مرضية بخسارة ثم التعادل والفوز ومن ثم وداع المشاركة فى الأولمبياد.

وأوضح حازم امام ان اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة للغاية خاصة وان اللعب فى الأولمبياد أمر جيد للغاية وبطولة كبرى لا يمكن تجاهلها وأمامنا عماد متعب زميلى بالاستوديو شارك فى اولمبياد لندن ويعى جيداً قيمة مثل هذه البطولات.

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وأبدى حازم امام تفائله بشوقى غريب قائلًا: "لا يمكن تجاهل دور شوقى غريب فى الوصول بالمنتخب الوطنى الى برونزية كأس العالم للشباب فى حدث تاريخى فريد.

ويواجه المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراته الودية الثانية أمام السعودية فى إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.