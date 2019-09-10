شكرا لقرائتكم سوزا يطلب من جماهير الأهلي دعم سعيد المولد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة ثقته بزميله المدافع سعيد المولد، وذلك بعد خروج الأخير من مباراة ضمك الودية مطلع الأسبوع الجاري بسبب بعض الهتافات الجماهيرية.

وخرج المولد من مباراة ضمك الودية على ملعب النادي الأهلي يوم السبت في الدقيقة 31 غاضباً كما أظهرته مقاطع مصورة انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي، وسط أخبار تشير إلى طلبه من المدرب برانكو إيفانكوفيتش استبداله بزميله يزيد البكر.

وكتب سوزا عبر حسابه على "تويتر": نحن فريق واحد والجميع يحتاج إلى أن يكون بأفضل حال ليلعب، نحن نثق بك ونعرف بأنك تستطيع مساعدتنا كثيراً هذا الموسم، وأطلب من الجميع دعمنا، لأنه إذا أصيب جندي في معركة فإن الجيش سيعاني كاملاً.

ويخوض سوزا (30 عاماً) موسمه الثاني مع أهلي جدة الذي انتقل إلى صفوفه صيف 2018 قادماً من فناربخشة التركي.