شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند عضواً جديداً في رابطة الأندية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني واحدا من بين 13 عضوا تم انتخابهم في رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم خلال الجمعية العمومية التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف.

ولحق فاتسكه بمايكل جيرلينغر ممثل بايرن ميونخ في اللجنة التنفيذية التي تضم 24 عضوا قويا، في الوقت الذي سيستمر فيه أندريا انييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي في منصب رئيس الرابطة بعد انتخاب المسؤول الإيطالي لولاية جديدة لمدة أربعة أعوام حتى 2023.

ومن بين ممثلي البوندسليغا أيضا في الرابطة، فيرناندو كارو ممثل باير ليفركوزن والذي تم انتخابه في لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتضم الرابطة حاليا 246 ناديا ولها تأثير كبير في مناقشة البطولات المستقبلية لليويفا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.