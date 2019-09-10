مبخوت يقود الإمارات لبداية قوية بثنائية في مرمى ماليزيا









اسماء السيد - قاد علي مبخوت منتخب بلاده الإمارات الى بداية قوية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين، بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفته ماليزيا 2-1 الثلاثاء في كوالالمبور ضمن المجموعة السابعة.

وتأخرت الامارات التي كانت تخوض مباراتها الاولى بعدما غابت عن الجولة الاولى، بهدف محمد شفيق احمد في الثانية 33، لكن مبخوت، مهاجم الجزيرة، سجل هدفين في الدقيقتين 43 و75 رافعا رصيده الى 51 هدفا دوليا وأصبح على بعد هدفين من معادلة رقم عدنان الطلياني لاعب القرن في الامارات واعظم هداف في تاريخ "الابيض" برصيد 53 هدفا.

واستمرت الامارات في تفوقها المعتاد على ماليزيا منذ ان خسرت امامها في المرة الوحيدة خلال مبارياتهما الرسمية، وذلك في كأس آسيا 1980 (صفر-2)، وبعدها فازت في اخر اربع لقاءات بينهما، من بينها فوز كاسح 10-صفر في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها اقسى خسارة في تاريخها.

وكانت المباراة الرسمية الاولى للامارات تحت قيادة الهولندي بيرت مارفيك الذي استلم مهمته في اذار/مارس الماضي خلفا للايطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

واعطى مارفيك الفرصة لاربعة لاعبين جدد لخوض مباراتهم الرسمية الاولى وهم محمد العطاس وخليل ابراهيم وعلي صالح (19 عاماً) وجاسم يعقوب.

وبدت ماليزيا التي كانت فازت في الجولة الاولى على ارض مضيفتها اندونيسيا 3-2، في طريقها للثأر لخسارتها الثقيلة السابقة، بعدما افتتحت التسجيل بعد مرور 33 ثانية عندما ارسل ماتيو ديفيز عرضية قابلها محمد شفيق احمد برأسه ووضعها في شباك حارس مرمى الامارات خالد عيسى.

واستعاد المنتخب الضيف المبادرة تدريجيا بعد صدمة البداية، وكان قريبا من التعادل لكن حارس مرمى ماليزيا فريزال مارياس تصدى ببراعة لكرة مبخوت اثر انفراد تام بعد عرضية من خليل خميس (29).

وعوض مبخوت سريعا بتسجيل هدف التعادل مستفيدا من عرضية محمد المنهالي ارتقى لها براسه حاول مارياس صدها لكنها تابعت طريقها نحو الشباك (43).

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وشارك صانع العاب الامارات عمر عبد الرحمن "عموري" في الدقيقة 74 بديلا لخليل ابراهيم، لتكون مشاركته الرسمية الاولى منذ اصابته في الرباط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

واستفاد مبخوت من خطأ دفاعي ماليزي في تشتيت الكرة فخطفها وانفرد ثم خدع مارياس وسدد الكرة في شباكه (75).

وكادت ماليزيا تدرك التعادل لولا القائم الذي رد تسديدة قوية لبرندن غان (79).

واستغلت تايلاند خسارة ماليزيا لتنتزع صدارة المجموعة بفوزها الثمين على مضيفتها أندونيسيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها سوباتشوك ساراتشارت (56 و72) وثيراثون بونماثان (64 من ركلة جزاء).

ورفعت تايلاند التي كانت سقطت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام ضيفتها فيتنام، رصيدها إلى اربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الإمارات وماليزيا.

وتخوض الإمارات مباراتها الثانية في التصفيات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل أمام ضيفتها إندونيسيا، قبل أن تحل ضيفة على تايلاند في الجولة الرابعة في 15 من الشهر ذاته.

أهداف مباراة الإمارات وماليزيا: