سنغافورة تزيح فلسطين عن صدارة المجموعة الرابعة









اسماء السيد - أزاح المنتخب السنغافوري لكرة القدم ضيفه الفلسطيني عن صدارة المجموعة الرابعة عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء في سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.

وبكرت سنغافورة بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر محمد شاكر بن حمزة، لكن فلسطين ردت بعد تسع دقائق بواسطة ياسر محمد (13)، قبل أن يسجل محمد صفوان بحر الدين هدف الفوز للمضيف في الدقيقة 39.

وهي الخسارة الأولى لفلسطين بعد فوزها الثمين على ضيفتها أوزبكستان 2-صفر في الجولة الأولى الخميس الماضي، فيما حققت سنغافورة فوزها الأول بعد تعادلها أمام ضيفها اليمني 2-2 الخميس أيضا.

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وانتزعت سنغافورة صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فلسطين التي تراجعت إلى المركز الثاني بانتظار المباراة الثانية في المجموعة التي تقام لاحقا في البحرين بين اليمن والسعودية التي تبدأ مشوارها في التصفيات.

وفي الجولة الثالثة في العاشر من الشهر المقبل، تحل سنغافورة ضيفة على السعودية، واليمن ضيفا على أوزبكستان.

ملخص المباراة: