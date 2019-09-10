محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: سجل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الأهلي، هدفا لمنتخب بلاده، في مواجهة جامبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. جيرالدو حصل على كرة طولية خلف المدافعين، استثمرها وركض نجو مرمى الفريق الخصم ليراوغ ويسدد بيمينه في الشباك. وكان منتخب أنجولا حقق فوزا على جامبيا، يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جيرالدو يسجل هدفًا في مواجهة جامبيا بتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.