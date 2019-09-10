شوقي غريب يُعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة السعودية الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن تشكيل فريقه في مواجهة السعودية في المباراة الودية الثانية بين الفريقين خلال الأسبوع الجاري.
وكانت المباراة الأولى بين أولمبي مصر ونظيره السعودي قد انتهت بتفوق الفراعنة بأربعة أهداف لواحد.
ويتواجد عمر صلاح في حراسة مرمى المنتخب الأولمبي خلال اللقاء، في الوقت الذي يظهر فيه عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن.
ويقود الثنائي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن الخط الهجومي، بمعاونة من الثنائي رمضان صبحي وإمام عاشور.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح.
خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي.
خط الوسط: أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.
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