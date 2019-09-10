الإمارات تنتصر على ماليزيا بثنائية في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

استهل منتخب الإمارات مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 بالفوز على مضيفه منتخب ماليزيا 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وتقدم شفيق رحيم بهدف لماليزيا في الدقيقة الأولى للمباراة لكن الأبيض الإماراتي رد بهدفين عن طريق علي أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة في الدقيقتين 43 و75.

وخاض منتخب الإمارات مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن ماليزيا صاحبة المركز الثالث.

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وتصدر منتخب تايلاند المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر الفوز على مضيفه منتخب إندونيسيا 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل سوباشوك شاراشارت الهدفين الأول والثالث لتايلاند في الدقيقتين 56 و72 وتكفل ثيراثون بونماثان بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

ورفع منتخب تايلاند رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة وظلت إندونيسيا في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارتها للمرة الثانية على التوالي.