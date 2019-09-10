تصفيات المونديال.. زيمبابوي تحرم الصومال من "معجزة" بهدف قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

سجل النجم الزيمبابوي خاما بيليات هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قاد به منتخب بلاده للفوز على ضيفه الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحرم الأخير من تحقيق "معجزة" بالتأهل للمرحلة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب الصومالي الفوز الرسمي الأول في تاريخه، عندما فاز ذهابًا على زيمبابوي بهدف نظيف، في افتتاح التصفيات المونديالية، قبل أن يقتنص الأخير فوزًا دراميًا وسط جماهيره في مواجهة الإياب.

وتأخرت الإثارة في المواجهة التي افتتح مارشال مونيتسي أهدافها في الدقيقة السابعة والسبعين، قبل فرحة صومالية عارمة بتسجيل هدف التعادل عن طريق عمر محمد في الدقيقة السادسة والثمانين، وضع قدمًا للضيوف في المرحلة الثانية من عمر التصفيات.

لكن أصحاب الأرض نجحوا في التقدم مجددًا عن طريق أدميرال موسكوي في الدقيقة الثامنة والثمانين، قبل أن يسجل بيليات الهدف القاتل الذي منح زيمبابوي بطاقة الصعود.