محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن باب المفاوضات مع الأهلي بشأن مستحقات الأخير لدى اللاعب سليماني كوليبالي لم يغلق حتى الآن.
وأشار عاشور في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ناديه يرغب في تسوية الأمر مع الأهلي خلال الأيام المقبلة، حتى يتثنى للاعب المشاركة مع الفريق التونسي في مبارياته القادمة.
وقال المتحدث باسم النجم الساحلي: "باب المفاوضات مع الأهلي لم يغلق بخصوص تسوية مستحقاته لدي كوليبالي".
واختتم: "الأمور في طريقها للتسوية بحيث يتمكن كوليبالي فيما بعد من المشاركة مع النجم بشكل طبيعي".
وكان مصدر بالنادي الأهلي قد أكد ليلا كورة فى وقت سابق، أن النادي رفض تقسيط المبلغ الخاص بالعقوبة خلال الجلسة التي جمعت مسئوليه مع مدير الكرة بنادي النجم.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي لمصراوي: مفاوضاتنا مع الأهلي بشأن مشاركة كوليبالي لم تُغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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