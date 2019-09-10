مدرب بيشكتاش يكشف أسباب ضم محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عبد الله أفشي المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي، أن مدرب اللياقة البدنية في صفوف أرسنال الإنجليزي، كان له دورًا في تعاقد فريقه مع محمد النني.

وأشار أفشي في تصريحات نشرها الموقع فوتبول أرينا التركي، إلى أن مدرب أرسنال منحه الكثير من المعلومات عن النني، وهو ما لم يكن متوافرًا لدى لاعبين آخرين.

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وقال المدير الفني لبيشكتاش: "لقد درسنا موقف النني جيدًا وقمنا بالبحث في الأمر قبل التفاوض، وفي الحقيقة فإن مدرب اللياقة في أرسنال صديق لي منذ أن كنا نلعب في المنتخب التركي".

وأكمل: "لقد أبلغني مدرب اللياقة بكل التفاصيل والمعلومات عن النني، بعدها قررنا التعاقد مع اللاعب مباشرة".

واختتم: "لقد تابعنا اللاعب ماريو ليمينا في ساوثهامبتون، ولكن معلوماتنا عنه كانت قليلة للغاية، حاولنا العثور على تفاصيل عنه ولكن الأمر كان صعبًا".