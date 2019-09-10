دييجو فورلان يرشح أتلتيكو مدريد للفوز بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد-(أ ش أ):

أعرب المهاجم الدولي الأوروجواياني السابق، دييجو فورلان، عن اعتقاده بأن نادي أتلتيكو مدريد يمتلك فرصة كبيرة لحصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" هذا الموسم.

وقال فورلان، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا" اليوم الأربعاء، "إن ريال مدريد وبرشلونة لديهما لاعبين رائعين لكن الأتلتي يحظى بنفس الشيء. فلقد تعاقد "روخي بلانكوس" مع لاعبين جيدين للغاية مثل جواو فيليكس ودييجو كوستا كذلك مهاجم جيد ويمتلك الكثير من الخبرة".

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وأضاف فورلان، الذي لعب مع أتلتيكو مدريد ما بين عامي 2007 و2011 حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، أن "هناك تجديد في الفريق الذي أصبح يمتلك العديد من العناصر الشابة التي أرادت الانضمام للفريق وضخت به دماء جديدة".

وأوضح فورلان (40 عاما) قائلا أن "الأمر الآخر هو أن لاعبي برشلونة وريال مدريد فازوا بكل شيء إضافة إلى أنهم بدأوا يتقدمون في العمر"، مشيرا إلى البداية السريعة والمبهرة التي حققها أتلتيكو لموسم الليجا في المقابل.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني حاليا بعد تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث الأولى ويبتعد 5 نقاط عن برشلونة حامل اللقب و4 نقاط عن ريال مدريد.