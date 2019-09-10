محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يستضيف منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي في المباراة الودية الثانية التى تقام ودياً في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد بتروسبورت. ويستعد منتخب مصر لخوص بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تقام في نوفمبر القادم في مصر . وحصلت قناة "أون سبورت" على حقوق بث المباراة التي يديرها تحكيميا أمين عمر ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكما رابعا. تردد قناة On Sport . Advertisements القمر الصناعي: نايلسات. تردد القناة: 10853 . معامل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.