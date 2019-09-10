فقرة تدريبية خاصة لسداسي الزمالك

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص حصة تدريبية خاصة للسداسي: طارق حامد ومحمود علاء ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي لاعبي الفريق وذلك على هامش المران اليوم. عبدالشافي لاعبي الفريق وذلك على هامش المران اليوم. واجتمع ميتشو مع اللاعبين الستة في وجود ايمن عبدالعزيز المدرب، وطالبهم ببعض الأمور الفنيه المعينه يقومون بتنفيذها بالمران اليوم، وعقب ذلك أدوا فقرة تدريبيه خاصة بالكرة تحت اشراف ايمن عيدالعزيز. المعينه يقومون بتنفيذها بالمران اليوم، وعقب ذلك أدوا فقرة تدريبيه خاصة بالكرة تحت اشراف ايمن عيدالعزيز. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.

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