شيكابالا راحة من تدريبات الزمالك

حصل محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي. وفضل ميتشو المدير الفني تخصيص فقرة تأهيلية للاعب يؤديها بجمانيزيوم النادي. يؤديها بجمانيزيوم النادي. كما شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي. وجاء ذلك عقب إنهاء حازم إمام البرنامج الذي كان موضوعا له الفترة السابقة لتجهيزه بشكل قوي وكامل للفترة المقبلة. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.

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