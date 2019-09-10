حازم إمام ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي.

وجاء ذلك عقب إنهاء حازم إمام البرنامج الذي كان موضوعا له الفترة السابقة لتجهيزه بشكل قوي وكامل للفترة

المقبلة.ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.