رسميًا.. الشرقية تتعاقد مع حمدي مسلم

نجح نادي الشرقية فى التعاقد مع اللاعب حمدي مسلم محمد الشهير "أبو مسلم" لاعب الجونة وسيراميكا السابق. وتعاقد الشرقية مع أبو مسلم في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ويجيد حمدي اللعب في مركز خط الوسط المدافع. خط الوسط المدافع. تم التعاقد وضم اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة محمد فايز المدير الفني لتدعيم خط وسط الفريق.

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