غياب رباعي المنتخب الأوليمبي عن مران الفريق

تغيب الرباعي محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والحارس محمد صبحي عن تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي.

ويأتي غياب الرباعي بسبب ارتباطهم بمعسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة

ومن المقرر أن ينضم الرباعي إلى الفريق عقب انتهاء ارتباطهم بالمنتخب اليوم استعدادا للفترة المقبلة واللقاء الإفريقي. بملعب النادي.ويأتي غياب الرباعي بسبب ارتباطهم بمعسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة السعودية وديا مساء اليوم.ومن المقرر أن ينضم الرباعي إلى الفريق عقب انتهاء ارتباطهم بالمنتخب اليوم استعدادا للفترة المقبلة واللقاء الإفريقي.

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