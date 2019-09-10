تغيب الرباعي محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والحارس محمد صبحي عن تدريبات الفريق المقامة حاليابملعب النادي.
ويأتي غياب الرباعي بسبب ارتباطهم بمعسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة السعودية وديا مساء اليوم.
ومن المقرر أن ينضم الرباعي إلى الفريق عقب انتهاء ارتباطهم بالمنتخب اليوم استعدادا للفترة المقبلة واللقاء الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب رباعي المنتخب الأوليمبي عن مران الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.