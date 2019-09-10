ميتشو يجتمع مع مدرب الأحمال قبل بدء تدريبات الزمالك

عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع أنطونيو مدرب الأحمال وذلك علي هامش المران المقام حاليا ، حيث اتفق ميتشو مع أنطونيو علي برنامج تأهيلي معين

سيقوم اللاعبون بأدائه للتغلب علي الإجهاد بعد لقاء نهائي كأس مصر والاستعداد القوي للقاء بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا.كما حرص ميتشو علي تدوين بعض الملاحظات للاعبين أثناء أدائهم الحصة البدنية وذلك في ظل حرصه علي متابعه كل شيء أثناء المران.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.