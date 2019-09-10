ميتشو يهنئء لاعبي الزمالك بالكأس ويطالب بالتركيز في إفريقيا

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة لمدة ١٥ دقيقة مع اللاعبين علي هامش المران المقام حاليا، حيث هنأ اللاعبين علي الفوز بكأس مصر بالتغلب علي بيراميدز بثلاثية نظيفة.
وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين
وطالب ميتشو الجميع بإغلاق صفحه الكأس والتركيز في المواجهة الأفريقية.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.
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