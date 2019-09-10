مشاركة الأولمبياد الخاص بمجلس الرياضيين لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدعوة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة شارك اليوم الثلاثاء بعض أعضاء مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري بالاجتماع الأول لمجلس اللاعبين الرياضيين لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

حضر الاجتماع بيب رياسو مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة الأمريكية ، أميرة فرج بإدارة النشاط الرياضى بالجامعة ، محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص المصري ،ومن مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري إبراهيم أشرف الخولى رئيس المجلس ، عمر عصام بركات سكرتير المجلس ، عبدالرحمن أيمن جودة عضو المجلس بالإضافة إلي 12 لاعبا ولاعبة من الجامعة الأمريكية فى مختلف

الرياضات .

عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته لمشاركة بعض لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في حفل استقبال طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، مشيراً إلي أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنتهج دائماً سياسية الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص المصري في المجتمع منذ فترة كبيرة.

ويضيف تهامي أن برنامج الأولمبياد الخاص المصري يسعي لتنفيذ سياسية وفكر الأولمبياد الخاص الدولي خلال الفترة الحالية في دمج لاعبي الأولمبياد الخاص في كافة المجالات التعليمية والرياضية

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والمجتمعية بمشاركة كافة مؤسسات الدولة .

وتقول أميرة فرج من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلي أن الهدف من الاجتماع هو دمج لاعبي الأولمبياد الخاص المصري داخل المجتمع من خلال مشاركتهم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالرياضة والرياضيين لطلاب الجامعة ولاعبينا من الأولمبياد الخاص المصرى .

وخلال اليوم شارك لاعبو الأولمبياد الخاص المصري في حفل استقبال طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالعام الدراسي الجديد 2019 /2020 والتقط الصور التذكارية مع اللاعبين .

ومن المقرر أن يعقد مجلس اللاعبين الرياضيين لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة بشكل شهري من أجل مناقشة وتطوير بعض الموضوعات التي تخص الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة والتعرف علي أبطال الأولمبياد الخاص عن قرب.