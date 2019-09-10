الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع كوليبالي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الثلاثاء بياناً عن فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق.
أكد الرجاء البيضاوي في بيان عبر موقعه الرسمي وهو عن "توصل كوليبالي ونادي الرجاء الرياضي إلي إتفاق بفسخ العقد بينهما في إطار من التراضي".
وأكمل "أنه يتمني مسيرة ناجحة للاعب كوليبالي في مشواره الرياضي".
وقد عقد نادي الرجاء المغربي في وقت سابق جلسة مع باتريس كارتيرون المدير السابق للأهلي والحالي للرجاء عن أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية وخروجهالمبكر من البطولة.
وأكد موقع "البطولة" المغربي أن إدارة النادي قد وضعت كارتيرون أمام الأمر الواقع وهو بضروة فسخ العقد مع كوليبالي.
وهناك حالة من الجدل حول أداء اللاعب السابق للأهلي كما أن إدارة الرجاء وصفته "بالضعيف" وتساءلت عن أسباب أصرار كارتيرون عليه في المباريات رغم ظهور بمستوي لايليق به.
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