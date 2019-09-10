دي خيا غير مُهتم بخلافة بوفون في يوفنتوس

أبدى الحارس الدولي الإسباني “دافيد دي خيا” استعداده للتوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، وتفويت فرصة خلافة الأسطورة الإيطالية “جانلويجي بوفون” في يوفنتوس، مع فتح باب الميركاتو الصيفي 2020، حيث قرر بوفون الاعتزال النهائي بعد يورو 2020.

وأكدت صحيفة جارديان البريطانية، موافقة دي خيا على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة لن تقل عن ثلاثة أعوام، نظير 290 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وقال الصحفي الإنجليزي الشهير “جيمي جاكسون” أن المفاوضات محسومة بين دي خيا وإدارة مانشستر يونايتدة، والحارس الإسباني سيوقع على العقد الجديد قريبًا جدًا.

وترددت أنباء في الميركاتو الشتوي الماضي، يناير 2019، عن تفاوض يوفنتوس مع إدارة اليونايتد لإقناعها ببيع دي خيا في الميركاتو الصيفي من نفس السنة، إلا أن اليونايتد رفض الجلوس للتفاوض سواء مع يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

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وعادت نفس التقارير لتلقي بظلالها على أولد ترافورد، مطلع الأسبوع الجاري، لكن هذه المرة ضمت دي خيا بالإضافة لزميليه في اليونايتد “نيمانيا ماتيتش وإريك بايي”.

وتنتهي عقود الثلاثي المذكور في فترة الانتقالات الصيفية 2020، وبإمكانهم التفاوض مع الأندية التي يريدون التعاقد معها بدءًا من يناير المقبل.

وكان دي خيا شارك في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه حافظ على شباكه مرة واحدة فقط في افتتاح المسابقة أمام تشيلسي، عندما فاز الشياطين الحمر برباعية نظيفة.

وتصدى دي خيا لـ 10 تسديدات في الأربع مباريات، من بينهم 6 تسديدات داخل صندوق العمليات و4 من خارجه.