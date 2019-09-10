رياضة | مفاجأة.. مدافع الأهلي يقترب من الرحيل مجانا عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدافع الأهلي يقترب من الرحيل مجانا عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب إسلام جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من الرحيل مجانًا عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويعاني اللاعب في الوقت الحالي من عدم وجود عرض مناسب لاستعارته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما طلب الأهلي تجديد إعارته .

وكان اللاعب قد انتقل من الأهلي للجونة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ورفض تجديد إعارته بسبب عدم مشاركته مع الفريق.

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وطلب الأهلي من إسلام جابر توفير عرضا للرحيل مرة أخري على سبيل الإعارة وعمل عقد ثلاثي، ولكن اللاعب وجد صعوبة في تحقيق ذلك ليصبح مضطرا في الوقت الحالي للانضمام لأحد أندية القسم الثاني والانتقال مجانا من القلعة الحمراء .

ويمتلك اللاعب عدة عروض في القسم الثاني من أندية بلدية المحلة والرجاء والداخلية والنجوم والترسانة .

وكان إسلام جابر قد انتقل للأهلي في يناير الماضي قادما من صفوف الالمنيوم مقابل ٢ مليون جنيه وبعقد مدته ٤ سنوات ونصف ليقرر الأهلي بعدها إعارته ٦ أشهر لنادي الجونة.