رياضة | سامي الجابر يفجر مفاجأة بشأن توليه تدريب الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي الجابر يفجر مفاجأة بشأن توليه تدريب الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه الأسبق، موقفه من تدريب الوحدة السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وتقارير صحفية، كشفت عن تفكير الوحدة في التعاقد مع الجابر، ليكون بديلًا للكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وقال الناقد الرياضي أحمد العقيل، في تصريحات لإذاعة "يو إف إم": "مصادر خاصة، أكدت لي أن الجابر، رفض رسميًا عرض الوحدة، لقيادة الفريق الأول، في الموسم الحالي".

وأضاف العقيل: " الجابر لا ينوي العودة إلى التدريب في الوقت الحالي، سواء بقيادة الوحدة أو أي فريق آخر، حيث يركز في أمور أخرى".

كانت تقارير صحفية قد كشفت سعي إدارة نادي الوحدة، للتعاقد مع سامي الجابر لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وأضافت التقارير، أن إدارة الوحدة قررت الاستغناء عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، حال استمرار النتائج السيئة.

ويحتل الوحدة المركز 14 بدون نقاط بعد خسارة أول مباراتين بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقررت إدارة الوحدة إعطاء ماريو سفيتانوفيتش فرصة أخيرة أمام الأهلي؛ بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفي حال خسارة الوحدة للمواجهة، فسيتم اللاستغناء عن الكرواتي والتوجه مباشرة لسامي الجابر لقيادة الفريق.

والجدير بالذكر أن سامي الجابر سبق له أن تولى تدريب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، كما أشرف على تدريب الوحدة الإماراتي، وآخر تجاربه، كانت مع نادي الشباب السعودي الموسم قبل الماضي، ويحتفظ حالياً بمنصب مستشار الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

ويحل فريق الوحدة ضيفاً على نظيره الأهلي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث ستنطلق المباراة يوم السبت المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

