رياضة | دكرنس يضم نجم وسط حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يضم نجم وسط حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى تدعيماته للفريق الأول بالنادى بعدما نجح فى التعاقد مع لاعب الوسط الهجومى لفريق حرس الحدود محمد عبدالمنعم.

ووقع اللاعب السابق بغزل شبين والمنصورة والأسيوطى وحرس الحدود على عقود إنتقاله لثلاث مواسم لدكرنس فى حضور رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم فى وقت سابق.

ويقيم الفريق الأول بنادى دكرنس حاليا معسكرا بمحافظة الإسماعيلية ويستمر لقرابة العشرون يوما سيلعب خلالها الفريق ٤ وديات أمام كهرباء الإسماعيلية و القناة و منتخب السويس و الترسانة على التوالى.

ويتولى أيمن الجمل قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس ويعاونه حسام عبدالعال و أحمد الجمل وهو الجهاز الذى تولى المسئولية عقب نهاية الموسم الماضى وتأهل دكرنس للقسم الثانى تحت قيادة مصطفى مرعى والذى رحل عقب نهاية الموسم.

ويشارك دكرنس بالمجموعة الثالثة"بحرى" بالقسم الثانى والتى تضم ١٢ فريقا وتقام قرعة المسابقة ١٨ سبتمبر الحالى بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم.