رياضة | الدوسري يقود تشكيل السعودية في مواجهة اليمن بتصفيات آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوسري يقود تشكيل السعودية في مواجهة اليمن بتصفيات آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء تشكيل منتخب السعودية أمام اليمن كالآتي:-
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، وعلي آل بليهي، وعمر هوساوي، وياسر الشهراني.
خط الوسط: سلمان الفرج، وعبدالله الخيبري، وخالد السميري، وعبدالله الحمدان.
* خط الهجوم: سالم الدوسري، وهتان باهبري.
ويستضيف المنتخب اليمني نظيره الأخضر السعودي، مساء اليوم على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الآسيوية "الصين 2023.
ويلعب المنتخبين السعودي واليمني ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية، والتي تضم بجانبها كلا من:"فلسطين، سنغافورة، أوزبكستان".