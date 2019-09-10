رياضة | عاجل.. نجم الزمالك ينتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك ينتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن مسؤولو نادي المقاولون العرب من الحصول على خدمات لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من الزمالك وذلك من أجل تدعيم الصفوف استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويأتي تعاقد نادي المقاولون العرب مع معروف يوسف بناءاً على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد النحاس نظراً لما يملك اللاعب النيجيري من خبرات وقدرات وإمكانيات عالية.

وكان نادي المقاولون العرب قد أبرم عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية يأتي على رأسها؛ كوفري إيبونج مهاجم أهلي بني غازي، بالإضافة إلى محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين إبراهيم عادل، وشكري نجيب.

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وانتقل معروف يوسف لصفوف الزمالك عام 2014 قادماً من الشرطة العراقي وقدم مستويات جيدة مع الفارس الأبيض حتى أنه توج معه بلقب الدوري المصري الممتاز 2015 ولقب كأس مصر 3 مرات.

وانضم معروف يوسف في سبتمبر 2018 لناديه السابق الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ولكنه عاد من الإعارة ليقضي موسم آخر مع المقاولون العرب، بينما ينتهي عقده مع الزمالك في 30 يونيو 2020.

وعلى صعيد آخر؛ توج نادي الزمالك تحت قيادة المدرب "ميتشو" بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المباراة النهائية التي جمعت بين الطرفين مساء الأحد الماضي.