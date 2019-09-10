رياضة | ميسي في طريقه لمغادرة برشلونة.. تعرف على ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي في طريقه لمغادرة برشلونة.. تعرف على ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية عن إهتمام أحد أندية الدوري الأمريكي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كشف جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الإعلامي تشافي كامبوس لإذاعة " RADIO CAT" الاسبانية أن الأرجنتيني لونيل ميسي يعلم مدي إهتمام نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام للإعتماد عليه في مشروع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وسوف يبذل "بيكهام" قصاري جهده للحصول علي خدمات "ليو" إذا قرر الرحيل عن برشلونة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة ليلعب في الدوري الأمريكي ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا خاصة أن الرؤية غير واضحة في تجديد عقده.

ويأتي إهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بضم "ميسي" في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية عن تجهيز برشلونة خطة لتجديد عقد ليونيل مدي الحياة مع وضع بند يتيح له الرحيل في أي وقت يريده، وسوف يقدم النادي الكتالوني المزيد من الإغراءات لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في موسم 2020 - 2021.