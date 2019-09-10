رياضة | والد نيمار: قاتلنا لعودته إلى برشلونة وحلمه اللعب مجددًا مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار: قاتلنا لعودته إلى برشلونة وحلمه اللعب مجددًا مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نيمار سانتوس والد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل فشل صفقة انتقاله نجله لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نيمار لكن النادي الفرنسي أملى شروطه على النادي الكتالوني والذي رفض التخلي عن اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي.



وقال والد نيمار في تصريحات صحفية :" نيمار يُريد فقط أن يكون في المكان الذي يكون فيه سعيد ، وكان سعيداً جداً في برشلونة".

وأضاف :" شعر المرء بالضعف عندما لا تكون هناك فرصة للمغادرة لانه لم يكون هناك شرط جزائي والذي جعل الامور صعبة للغاية ، قاتلنا لإيجاد صيغة مشتركة ومرضية وبذلنا قصار جهدنا".



وتابع :" عندما سألوه اصدقائه من برشلونة على سبب عدم عودته شعر نيمار بالحزن كثيراً".



وزاد :" يحلم نيمار باللعب مجدداً بجانب ميسي وزملائه ، وقد بذل قصار جهده لفعل ذلم ويعتقد ان ما حدث سابقاً باللعب معهم كان " الأفضل".

