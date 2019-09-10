رياضة | 5 ملفات هامة على مائدة "فالفيردي" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 ملفات هامة على مائدة "فالفيردي" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن بعض الملفات الهامة التي تنتظر قرارت حاسمة من المدرب أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، قبل استئناف مباريات الفريق في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا بعد فترة التوقف الدولي، خاصة بعد البداية المخيبة للفريق الكتالوني في الليجا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن هناك 5 ملفات تحتاج قرارات حاسمة من المدرب "فالفيردي" مع نادي برشلونة خلال الفترة القادمة وهي:

1- تحديد التشكيلة الأساسية التي سيخوض به الفريق مباراتي فالنسيا وبوروسيا دورتموند الألماني.

2- تحديد موعد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وجريزمان معًا في تشكيلة البرسا

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3- تحسين صورة عثمان ديمبلي وتجاوز الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا للحصول علي أفضل أداء منه.

4- العمل على معالجة "راكيتيتش" نفسيًا والاعتماد عليه خلال المرحلة القادمة.

5- توضيح دور آثر ميلو مع الفريق وموقفه من المشاركة بالمباريات القادمة.

وجاءت بداية نادي برشلونة في الدوري الاسباني غير مرضية للجماهير الكتالونية، بعد ا لخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم الفوز علي ريال بيتيس 5 - 2، قبل التعادل المفاجئ مع أوساسونا 2-2، ليحصد الفريق 4 نقاط يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا الاسبانية.

وينتظر نادي برشلونة مباراتين أمام فالنسيا بالجولة الرابعة من الدوري الاسباني يوم 14 سبتمبر الجاري، ثم مواجهة نارية ضد بوروسيا دروتموند الألماني يوم 17 من الشهر نفسه.