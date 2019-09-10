رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق ليستر سيتي على ملعب الأولدترافورد يوم السبت المقبل 14 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

- القنوات الناقلة لمباراة فريق مانشستر يونايتد وليستر سيتي :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد مع فريق ليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي :-



وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد مع فريق ليستر سيتي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

- التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في مواجهة ليستر سيتي :



واستقر أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المباراة.

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وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي.

ديفيد دي خيا - اشلي يونج - وان بيساكا - هاري ماجواير - ليندلوف - ماكتوميناي - بول بوجبا - لينجارد - انتوني مارسيال - دانييل جيمس - ماركوس راشفورد.

- موقف مانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي :-



نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزا وحيدا خلال الأربع جولات الماضية في البريميرليج، حيث فاز على فريق تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة بينما تعادل مع ساوثهامبتون وولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق، وخسر من فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة والعلامة الكاملة، حيث حقق الانتصار في الاربع جولات التي لعبت في البريميرليج حتى الآن، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

