رياضة | رئيس هيئة الرياضة السعودية يحفز الأخضر قبل مواجهة اليمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة الرياضة السعودية يحفز الأخضر قبل مواجهة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على توجيه رسالة خاصة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة اليمن بتصفيات الآسيوية.

ودون رئيس هيئة الرياضة، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "كل التوفيق لمنتخبنا في بداية مشواره اليوم، ثقتي كبيرة في لاعبي الأخضر، الله يوفقهم".

ويستضيف المنتخب اليمني نظيره الأخضر السعودي، مساء اليوم على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الآسيوية "الصين 2021.

ويلعب المنتخبين السعودي واليمني ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية، والتي تضم بجانبها كلا من:"فلسطين، سنغافورة، أوزبكستان".

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وتحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن وعده المسؤولين في المملكة بأنه سوف يقود المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، قطر 2022، وهذا بالإضافة إلى المنافسة بقوة على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أسيا 2021، والتي تقام في الصين.

وقال رينار في مؤتمر صحفي سبق مباراة اليمن في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر: "نحن منتخب قرق للغاية، وسوف نعمل أنا والجهاز الفني على تحقيق حلم الجماهير السعودية، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في قطر".

وأشار المدرب الفرنسي في تصريحاته عن رغبته الشديدة في أن ينجح مع المنتخب السعودي، ويبقى في المملكة لأطول فترة ممكنة، مشددًا على كونه قد أعطى وعود إلى المسؤولين في الاتحاد السعودي بأن يصبح الأخضر أقوي وصعب هزيمته.

وعن مواجهة اليمن المقبلة، قال هيرفي رينارد: "منتخب اليمن، منتخب قوي للغاية، ويملك إمكانيات وقدرات عالية للغاية، ونحن نحترمه كثيرًا، ولكننا سنلعب هذه المباراة من أجل تحقيق الإنتصار والفوز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط لنا في هذه التصفيات".