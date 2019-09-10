رياضة | سر استبعاد إسلام جابر من مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد إسلام جابر من مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء استبعاد إسلام جابر لاعب الفريق من المباريات خلال الفترة الماضية.



وأكد المصدر أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق يرى أن باقي اللاعبين الموجودين في مركز إسلام جابر أفضل منه وهو ما أدى لاسبتعاده من الحسابات وعدم وضعه ضمن أولوياته لرؤيته أن محمود عبد الرازق "شيكابابالا" أفضل منه الإضافة إلى إمكانية تغيير مركز أشرف بن شرقي إلى الجناح الأيمن أيضًا.



وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الفريق لملاقاة جينيرسون فوت السنغالي يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وسيطرت حالة من الغضب على إسلام جابر لاعب الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بسبب استبعاده من المباريات الماضية للفريق.

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ورغم الوعد الذي حصل عليه من جانب الإدارة ومنحه الفرصة ومشاركته في الموسم الجديد لكن الأمر بات صعب للغاية بسبب خروجه من الحسابات نهائيًا وتقلص فرص مشاركته وعدم حديث المدير الفني له ومعرفة أسباب الاستبعاد وهو ما زاد من غضبه وجعل موقفه غامض بشدة في الموسم الكروي الجديد.



وأكد اللاعب لزملائه على جاهزيته الفنية وعدم المعاناة من أي إصابة ورغبته في المشاركة والحصول على فرصته.



وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تسجيلات مختلفة لفريق جينيراسيون فوت السنغالي الذي يواجهه يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.



ويحرص المدرب على دراسة أكبر عدد من اللقاءات عن المنافس ووضع يده على نقاط القوة والضعف بجانب معرفة طبيعة أرضية الملعب هناك وحجم الحضور الجماهيري والإيجابيات والسلبيات للملعب حتى يضع طريقة اللعب الأمثل وإن كان المدرب يرفض حتى الآن فكرة اللعب بثلاثي في وسط الملعب بالمباريات التي تقام خارج القاهرة والتمسك بالاعتماد على نفس الطريقة المعتادة له رغبة في تحقيق الفوز داخل وخارج الأرض وإعطاء جرس إنذار قوي لكل المنافسين.

