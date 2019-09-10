رياضة | عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت عدة تقارير أوروبية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن رغبة باريس سان جيرمان في بيع لاعبها البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو أن مسلسل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيعود ليتصدر المشهد الكروي، وأغلف الصحف الأوروبية خلال فترة الميركاتو الشتوي في يناير.

وووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، لا يمانع في رحيل اللاعب البرازيلي في الشتاء.

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وفي نفس الاتجاه أكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ يراقب التطورات من بعيد وسيقدم عرضًا جديدا مغريا في حال فتح باريس سان جيرمان الباب أمام الصفقة.

وكان نيمار قد أعلن في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن ملعب الأمراء وبالفعل كان قريبًا من العودة إلى صفوف برشلونة، إلا أن إدارة باريس بالغت في قيمة الصفقة لينتهي الأمر بالإبقاء على صاحب الـ27 عامًا في صفوف النادي الباريسي.

يذكر أن نيمار انضم إلى حديقة الأمراء في موسم 2017/2018 قادمًا من برشلونة بعدما دفعت إدارة النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقد البرازيلي والمقدر بقيمة 222 مليون يورو.