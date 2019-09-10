رياضة | الرجاء المغربي يعلن فسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يعلن فسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده رسميًا مع المالي ساليف كوليبالي اللاعب السابق للنادي الأهلي.



وكان كوليبالي قد لعب صفوف النادي الأهلي لمدة 6 أشهر قبل أن يقرر النادي الأحمر فسخ تعاقده بالتراضي معه في يناير الماضي.



وكشف نادي الرجاء المغربي في بيان له عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع المدافع المالي لفسخ التعاقد بالتراضي.



وقال النادي في بيانه :" توصل نادي الرجاء الرياضي و اللاعب المالي ساليف كوليبالي الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي و رضائي".



وأضاف :"نادي الرجاء الرياضي يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي".



أرقام كوليبالي مع الأهلي

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