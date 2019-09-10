رياضة | عاجل.. صدمة قوية تضرب الأهلي قبل موقعة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة قوية تضرب الأهلي قبل موقعة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بات قريبا من الاصطدام بأولى الأزمات، قبل مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان مهدد بالغياب عن الأهلي أمام كانو سبورت

وبات وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، مهددا بالغياب عن تدريبات الفريق في غينيا استعدادا لمباراته مع كانو سبورت، بسبب خوض التدريبات على ملعب نجيل صناعي، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع اللاعب بسبب مشاكلة مع ملاعب الترتان.

ويعكف الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي، لحل تلك هذه الأزمة، حيث يعد اللاعب واحدا من أهم الأعمدة الرئيسية داخل صفوف الفريق.

فيما يدرس فايلر عدم مشاركة اللاعب خلال التدريبات، والاكتفاء بإجراءه بالتدريبات الإحمائية خوفا عليه من عودته للإصابة.

ويخوض الفريق، مرانه الأول في غينيا الاستوائية على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة، فيما يؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة وهو من النجيل الطبيعي.

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وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد تواصلا مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قبل السفر، وتم ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلي، وحجز فندق الإقامة في العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل.

وأكد مسئولو الأهلي أن الأجواء في غينيا في هذا التوقيت تشهد أجواء مناخية متقلبة، وسقوط أمطار غزيرة، وهو ما تم التأكيد عليه ومراعاته قبل السفر.

ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.

ويلتقي الأهلي كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.