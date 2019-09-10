الامارات | نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول على رادار ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية، عن إهتمام ريال مدريد الأسبانى بضم نجم فريق ليفربول وأحد عناصر الفريق الرئيسية والذي كان سبباً في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي اللاعب الدولى الهولندى فيرجيل فان ديك مستقبلاً.

وكان اللاعب قد حصل على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019، بعدما قدم أداءاً مميزاً مع ليفربول فى الموسم الماضى، وساهم فى وصول الريدز إلى نهائى دورى أبطال أوروبا والتتويح باللقب على حساب توتنهام.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إن ريال مدريد، وجَّه أهتمامه إلى ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك دون تحديد توقيت حسم الصفقة، وأضافت الصحيفة، إن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده، من أجل إقناع فان ديك بحمل قميص الملكى، رغم إدراك ريال مدريد أن المدافع الهولندي يرغب في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة مستقبلاً.