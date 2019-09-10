الاتحاد الإنجليزي يغرم مدافع ايفرتون بسبب المراهنات

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
مدافع إيفرتون ييري مينا
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه "عاقب مدافع إيفرتون ييري مينا، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني (12300 دولار) وحذره من تكرار المخالفة مستقبلاً لخرقه قواعد المراهنات".
وظهر قلب الدفاع في مقطع فيديو يروج لشركة مراهنات في بلده كولومبيا.
وتحظر اللوائح على اللاعبين والمدربين والمسؤولين الإعلان أو الترويج لأي نشاط يتعلق بالمراهنات في كرة القدم.
وقال الاتحاد الانجليزي في بيان إن "اللاعب أقر بسوء التصرف".
وبعد انتهاء موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي طاردته خلاله الإصابات عقب انتقاله من برشلونة شارك مينا في كل مباريات فريقه الأربع في الدوري في الموسم الجديد وساعد إيفرتون على الخروج بشباك نظيفة مرتين.
ويحل إيفرتون، صاحب المركز السادس، ضيفاً على بورنموث يوم الأحد.
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