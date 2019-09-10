الاتحاد الإنجليزي يغرم مدافع ايفرتون بسبب المراهنات

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

مدافع إيفرتون ييري مينا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه "عاقب مدافع إيفرتون ييري مينا، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني (12300 دولار) وحذره من تكرار المخالفة مستقبلاً لخرقه قواعد المراهنات".



وظهر قلب الدفاع في مقطع فيديو يروج لشركة مراهنات في بلده كولومبيا.

Advertisements

وتحظر اللوائح على اللاعبين والمدربين والمسؤولين الإعلان أو الترويج لأي نشاط يتعلق بالمراهنات في كرة القدم.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان إن "اللاعب أقر بسوء التصرف".

وبعد انتهاء موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي طاردته خلاله الإصابات عقب انتقاله من برشلونة شارك مينا في كل مباريات فريقه الأربع في الدوري في الموسم الجديد وساعد إيفرتون على الخروج بشباك نظيفة مرتين.

ويحل إيفرتون، صاحب المركز السادس، ضيفاً على بورنموث يوم الأحد.