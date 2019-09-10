فان دايك مطلوب في ريال مدريد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

فان دايك

يستكمل فيرجيل فان دايك، النجم الهولندي، مسيرة الصعود المدوي في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بعد أن ظفر بلقب أحسن لاعب في العالم على حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويبدو أن تألق الدولي الهولندي اللافت، وقدرته على إيقاف أحسن المهاجمين في عالم كرة القدم فتحت شهية فريق أوروبي عملاق بهدف الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، أن ريال مدريد، وجه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "الميرنغي" مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الصلب، بعد أن أثبت صخرة ليفربول، أنه القطعة الأهم للمدرب الألماني، يورغن كلوب، وحسمت له منصات التتويج مع "الريدز".

وأضافت أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريبا، رغم إدراك الريال لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر بريطانية أن إدارة نادي ليفربول توصلت إلى اتفاق مع فان دايك للبقاء في صفوف النادي حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، سيتقاضى فان دايك راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بدلا من راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألفا.

يذكر أنَّ فان دايك (28 عاما) يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي عام 2023، وتبلغ حاليا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون كرة القدم.