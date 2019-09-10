انضمام  ابن سيئون اللاعب محمد فوزي باحميد الى منتخب الشباب الوطني

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - سيئون
تم اختيار متوسط ميدان نادي سيئون بوادي حضرموت اللاعب الحضرمي الشاب محمد فوزي باحميد من ضمن الـ33 لاعبا الذين اختارهم المدرب امين السنيني مدرب منتخب اليمني للشباب.
وقدم فوزي باحميد في الموسم الماضي عروض كروية كبيرة مع ناديه سيؤن، ويتمتع باللياقة العالية والمهارة والبنية الجسمانية التي جعلته محط انظار المدرب السنيني.
ودخل باحميد المنتخب الوطني للشباب الذي سينضم اليه اللاعب محمد فوزي باحميد يوم امس الاثنين 9/9/2019م معسكرا داخليا بالعاصمة صنعاء استعدادا للمشاركة في تصفيات كاس آسياء للشباب تحت 19 عام لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كاس آسياء 2020م والمقرر اقامتها في قطر.
ويعتبر ثاني اختيار لابناء وادي حضرموت في المنتخب الوطني للشباب الاختيار الثاني وقع على المدرب القدير شهيم النوبي مدرب نادي سيئون الذي اختيرا ليكون مساعدا للمدرب امين السنيني.
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