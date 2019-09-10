Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
هازارد
سيكون عاد هازارد وخاميس رودريجيز تحت تصرف زين الدين زيدان لزيارة ليفانتي يوم السبت ، حيث أنهى الزوجان جلسة التدريب يوم الثلاثاء مع بقية الفريق.
تم استدعاء البلجيكي من قبل بلاده قبل إطلاق سراحه دون اللعب في أي من لعب الشياطين الحمر في مباراتين دوليتين لمواصلة انتعاشه في فالديباس.
وفي الوقت نفسه ، بقي خاميس في العاصمة الإسبانية خلال فترة الاستراحة الدولية وعاد إلى اللياقة البدنية.
شارك إبراهيم دياز في بعض التدريبات الجماعية قبل متابعة برنامجه الفردي وتدرب سيرجيو راموس وداني كارفاجال ، في ما كان يوم إجازتهما ، داخل مرافق النادي.
بدأ لوس بلانكوس ببعض الجري وسلسلة من التمارين البدنية قبل الاهتمام ببعض التدريبات على التملك والضغط في المساحات الضيقة. واصل ماركو أسينسيو وإيسكو تدريبهما عمليات الانتعاش منها.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد وروريجيز مستعدان لمواجهة ليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.