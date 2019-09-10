شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد تسليم درع الدورى للنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض اتحاد الكرة على النادى الأهلى، إقامة احتفالية تسليم درع الدورى للفريق الأحمر يوم 16 سبتمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة ضرورة تسليم النادى الأهلى درع الدورى قبل مباراة السوبر المحدد لها يوم 20 سبتمبر الجارى، لذا اقترح مسئولو الجبلاية إقامة الاحتفالية يوم 16 من نفس الشهر وهو موعد عودة بعثة الأهلى من غينيا الاستوائية عقب خوض مباراة الذهاب لدور الـ32 الافريقى.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن موعد تسليم الأهلى درع الدورى بعد الاتفاق على الموعد النهائى مع إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب.