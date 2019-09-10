شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح العضوية العاملة لاثنان من ذوى القدرات الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عضوية النادى العاملة لدعاء ومحمود إبراهيم مشجعان الفريق، من ذوى الاحتياجات الخاصة. Advertisements وحرص رئيس القلعة البيضاء على استضافة الثنائى فى مقر مكتبه بقلعة ميت عقبة، لتكريمهم بعد أن تواجدا فى مدرجات برج العرب من أجل مؤازرة الزمالك فى مباراته أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر، والتى فاز بها الأبيض بنتيجة 3/0. وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على فيس بوك، منح رئيس النادى العضوية العاملة لدعاء ومحمود إبراهيم، لتكريمهم.

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