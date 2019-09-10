شكرا لقرائتكم عرض اسكندراني يعرقل انتقال معروف يوسف للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح فرحات فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لصفوف المقاولون، دون اتمام الصفقة بشكل رسمى من قبل إدارة الزمالك، موضحًا أن نادى سموحة أرسل عرضًا فى الواحدة من صباح اليوم، اضخم فى القيمة المادية من عرض المقاولون، وهو الأمر الذى قد يؤدى لعرقلة انتقال اللاعب لذئاب الجبل.
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