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عرض اسكندراني يعرقل انتقال معروف يوسف للمقاولون...

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جدة - عمرو شويل أكد أسامة فرحات وكيل النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، إنه لم يتم تفعيل عقد إعارة اللاعب لصفوف المقاولون العرب لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم توقيع اللاعب لذئاب الجبل.

 

أوضح فرحات فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لصفوف المقاولون، دون اتمام الصفقة بشكل رسمى من قبل إدارة الزمالك، موضحًا أن نادى سموحة أرسل عرضًا فى الواحدة من صباح اليوم، اضخم فى القيمة المادية من عرض المقاولون، وهو الأمر الذى قد يؤدى لعرقلة انتقال اللاعب لذئاب الجبل.

 

وكان المقاولون العرب، أعلن ضم معروف يوسف من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل أن يؤكد وكيل اللاعب أن الصفقة مازالت معلقة ولم تتم بشكل رسمى حتى الأن.
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