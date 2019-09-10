شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على إعارة معروف يوسف للمقاولون العرب موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واتفق مسئولو الناديين على الخطوط العريضة من أجل حسم انتقال يوسف إلى المقاولون العرب ، إلا أن خوض الزمالك للمباراة النهائية بالكأس أمام بيراميدز أول أمس الأحد أرجأ المفاوضات لليوم .
ونجح المقاولون العرب فى تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد بـ8 صفقات جاءت كالتالي:
المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.
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