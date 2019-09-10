شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالأهلى يصل غينيا للتنسيق لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إلى غينيا الاستوائية ظهر اليوم الثلاثاء للتنسيق لبعثة الاهلي التى ستُغادر القاهرة فجر غداً متجهة إلي غينيا لخوض مباراة كانو سبورت. Advertisements وتغادر البعثة الحمراء القاهرة في الثانية من فجر الأربعاء ويترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة. كان عبد الحفيظ وعدلي قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس الاثنين للترتيب لاستقبال بعثة الاهلي ومعاينة ملعب التدريب وفندق الإقامة وملعب المباراة وغيرها من الأمور الخاصة باللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بالأهلى يصل غينيا للتنسيق لمباراة كانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.